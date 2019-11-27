Увеличена дальность поражения одной из самых точных снайперских винтовок России

В России изобрели новую модификацию высокоточной снайперской винтовки Т-5000 - ORSIS-375CT, дальность поражения которой увеличена до двух километров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора «Промтехнология», предприятия-разработчика оружия, Владимира Злобина.

Уточняется, что винтовка уже успешно прошла испытания.

По словам Злобина, серийное производство новой модели Т-5000 под калибр 375 Cheytac, рабочее название которой ORSIS-375CT, начнется в 2020 году.

Отмечается также, что у компании уже есть предзаказы из разных стран.

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой разработан комплекс «Точность», предназначена для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.

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