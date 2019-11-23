Россия достроит в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия не прекратит строительство в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Даже не обсуждается, достроим», — сказал Чемезов.

Так он ответил на вопрос о перспективах завершения строительства данного завода, который будет запущен в 2020–2021 годах.

В январе 2019 года в Венесуэле начались протесты против президента Николаса Мадуро. Тогда оппозиционер Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран признали Гуаидо, в то время как Мадуро назвал его марионеткой США. Россия, в свою очередь, оказалась в числе стран, поддержавших Мадуро как легитимного президента.

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