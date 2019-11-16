Япония отвергла требование Трампа повысить расходы на содержание военных США

Япония отрицательно ответила на требование США в четыре раза увеличить расходы на содержание американского воинского контингента на японской территории. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в Токио считают, что требования президента Соединенных Штатов Дональда Трампа чрезмерные.

При этом японская сторона указала на то, что среди союзников Вашингтона расходы Японии на американский контингент и так самые высокие.

Согласно истекающему в марте 2021 года соглашению между странами, Токио обязан платить $2 млрд за пребывание на территории страны американских военнослужащих.

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