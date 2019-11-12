Около 190 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа
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Около 190 ракет были выпущены в сторону Израиля из сектора Газа, утром, 12 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
В сообщении говорится, что ракеты были перехвачены системой «Железный купол» в соответствии со стандартами.
Отмечается, что больше половины ракет упали на открытой местности.
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