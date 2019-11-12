Шойгу прибыл на встречу с президентом Египта

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет на встречу с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства Мухаммедом Ахмедом Заки, передает RT.

Министр возглавляет делегацию России на заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Как сообщается, основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности.

Кроме того, стороны обсудят приоритетные темы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества.