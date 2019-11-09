В МИД Ирана предрекли конец действия СВПД до выборов в США
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Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) перестанет действовать до американских выборов в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его мнению, если ситуация вокруг сделки не стабилизируется, то скорое прекращение СВПД в условиях кризиса вполне вероятно.
«Я думаю, что вскоре мы дойдем до окончания СВПД», — добавил Аракчи.
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