В МИД Ирана предрекли конец действия СВПД до выборов в США

Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) перестанет действовать до американских выборов в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, если ситуация вокруг сделки не стабилизируется, то скорое прекращение СВПД в условиях кризиса вполне вероятно.

«Я думаю, что вскоре мы дойдем до окончания СВПД», — добавил Аракчи.

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