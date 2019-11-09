В МИД Ирана предрекли конец действия СВПД до выборов в США

close
Dario Pignatelli/Reuters

Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) перестанет действовать до американских выборов в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, если ситуация вокруг сделки не стабилизируется, то скорое прекращение СВПД в условиях кризиса вполне вероятно.

«Я думаю, что вскоре мы дойдем до окончания СВПД», — добавил Аракчи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Рябков понадеялся на вечное отсутствие ядерного оружия у Ирана
В Госдепе осудили Иран за возобновление обогащения урана в Фордо
Иран потребовал от США компенсацию в $50 млрд