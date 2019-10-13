В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

Командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти рассказала о целях захода эсминца ВМС США Porter в воды Черного моря. Об этом говорится в ежедневной газете минобороны США Stars and Stripes.

По ее словам, эсминец зашел в акваторию Черного моря для того, чтобы выполнить плановую операцию, которая позволит показать приверженность США свободе судоходства и союзникам по НАТО.

«Это обычное развертывание», — добавила Франкетти.

Уточняется, что американский корабль вошел в южную часть Черного моря накануне, 12 октября.

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