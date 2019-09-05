Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в сирийском Идлибе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности. Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в районе Идлиба нет никаких «российских наблюдательных постов».

Ранее принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» сообщила, что 4 сентября в районе сирийского населенного пункта Джурин погибли трое российских военных.