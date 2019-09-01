США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что это произошло на фоне одностороннего прекращения огня сирийской армией, произошедшего 31 августа в 6.00.

«Вместе с тем в 15.00 31 августа Соединенные Штаты нанесли авиационный удар», — говорится в заявлении.

Уточняется, что речь идет о районе, расположенном между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая.

Согласно заявлению, США поставили под угрозу режим прекращения огня. Их удар привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Вашингтон утверждает, что целью удара были члены террористической группировки.

Ранее президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились нормализовать ситуацию в сирийской провинции Идлиб.