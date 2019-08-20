Рябков: США давно готовились к слому ДРСМД

В МИД России заявили, что США заранее готовились к слому Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продемонстрировали это недавним пуском новых ракет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы министерства Сергея Рябкова.

«Вызывает тревогу твердое намерение США вести дело к наращиванию дестабилизирующего потенциала именно в той сфере, которая до недавнего времени очень жестко и твердо регулировалась договором, из которого США вышли чуть более двух недель назад», — заявил дипломат.

Он отметил, что в Москве обратили внимание на то, в каких сжатых сроках США подготовили и провели испытания после выхода из ДРСМД.

Министр считает, что за такое короткое время невозможно осуществить подобные мероприятия, разве что Вашингтон не готовился к ним заранее.

Ранее сообщалось, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений.