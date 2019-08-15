Самолет перевозящий сотрудников минобороны США компании задымился в Ирландии

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Toby Melville/Reuters

Самолет авиакомпании, который занимается перевозкой сотрудников министерства обороны США, загорелся в Ирландии. Об этом сообщает The Sun.

ЧП произошло на территории аэропорта «Шэннон». Все рейсы задерживаются.

По некоторым данным, возгорание произошло возле шасси. Сотрудники аэропорта заметили дым.

Уточняется, что пассажиры и экипаж покинули самолет.

Ранее сообщалось, что частный самолет аварийно приземлился в Шереметьево.