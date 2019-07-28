Отпущено задержанное Северной Кореей российское судно

Задержанное в КНДР рыболовецкое судно, которое принадлежит компании «Сянхайлинь-8», было отпущено. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 11.30 по мск судно отошло взяло курс на Сокчо (Республика Корея).

Уточняется, что там сойдут на берег два южнокорейских члена экипажа.

Задержание судна произошло в ночь с 16 на 17 июля.

На борту судна, которое отправилось на добычу крабов, находились 15 граждан России и двое граждан Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что на задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии.