Отпущено задержанное Северной Кореей российское судно
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Задержанное в КНДР рыболовецкое судно, которое принадлежит компании «Сянхайлинь-8», было отпущено. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в 11.30 по мск судно отошло взяло курс на Сокчо (Республика Корея).
Уточняется, что там сойдут на берег два южнокорейских члена экипажа.
Задержание судна произошло в ночь с 16 на 17 июля.
На борту судна, которое отправилось на добычу крабов, находились 15 граждан России и двое граждан Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что на задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии.