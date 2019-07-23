Россия ответила на обвинения Южной Кореи о вторжении самолетов в границы

Российские самолеты Ту-95МС не нарушали границ других стран при полете над Японским морем. Об этом заявили в Минобороны, передает РИА «Новости».

«Маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, южнокорейские истребители F-16 пересекли курс российских ракетоносцев и создавали угрозу безопасности.

Ранее министерство обороны Южной Кореи заявило, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство страны.