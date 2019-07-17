В Совфеде назвали проколом задержание водителя тягача с «Буком»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Киев «прокололся», задержав водителя, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук». Об этом сообщает New Inform .

По словам Клинцевича, Киев решил напомнить о себе. Он напомнил, что раннее украинская сторона не приобщала российские видеозаписи к делу о крушении Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, в том числе документы, связанные с перемещением «Бука».

«Все это рассчитано на дилетантов», — сказал сенатор.

Парламентарий заключил, что сегодняшнее заявление Киева является «проколом», как и ситуация с ракетой.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, который перевозил ЗРК «Бук», из которого якобы был сбит малайзийский лайнер МН17.