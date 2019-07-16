«Безумие и бред»: Крым об уничтожении Крымского моста

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Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по разрушению Крымского моста украинскими ракетами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Фикс негативно отнесся к заявлению Турчинова. Дипломат назвал слова о разрушении Крымского моста «бредом сумасшедшего».

По мнению Фикса, украинская армия не обладает оружием, которое могло бы разрушить мост, проходящий через Керченский пролив.

Уточняется, что представитель парламента Крыма добавил, что Турчинову и его сторонникам следует готовиться к люстрации новыми украинскими властями.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста.