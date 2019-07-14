Во Франции стартовал военный парад

Традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии начался на Елисейских полях, передает BFM TV.

Как отмечается, парад по случаю национального праздника принимает президент Франции Эммануэль Макрон, который также является верховным главнокомандующим. Он объехал войска, а затем взошел на трибуну для гостей.

Уточняется, что на мероприятии присутствуют десятки глав стран Европы, среди которых немецкий канцлер Ангела Меркель, а также главы правительств.

Ранее Путин поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с праздником.