Лукашенко потребовал от белорусов выбрать между Россией и НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране придется просить помощи у России или НАТО, если народ откажется защищать родину. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, он против того, чтобы Белоруссия обращалась за помощью к НАТО.

Он также добавил, что Россия может защитить Белоруссию с помощью «ядерного зонтика» или гиперзвукового оружия.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии придется войти в состав России для того, чтобы получить эту защиту.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отказался ползать на коленях перед Россией.