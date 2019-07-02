Лукашенко потребовал от белорусов выбрать между Россией и НАТО
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране придется просить помощи у России или НАТО, если народ откажется защищать родину. Об этом сообщает БелТА.
По его словам, он против того, чтобы Белоруссия обращалась за помощью к НАТО.
Он также добавил, что Россия может защитить Белоруссию с помощью «ядерного зонтика» или гиперзвукового оружия.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии придется войти в состав России для того, чтобы получить эту защиту.
Ранее сообщалось, что Лукашенко отказался ползать на коленях перед Россией.