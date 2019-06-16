Экс-чиновник НАТО назвал условия вступления Украины в блок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/12303025/nato-pic905-895x505-61525.jpg">

Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах рассказал, что нужно Украине для вступления в альянс. Об этом он сказал в интервью «Апострофу».

По словам чиновника, нужно сделать так, чтобы блок сам захотел принять страну в состав организации.

«В Украине достаточно мозгов и достаточно опыта, достаточно людей, которые заинтересованы это сделать», — заявил Табах.

Он добавил, что для этого стране необходим прогресс в вооружении и технологиях. Кроме того, нужно бороться с коррупцией.

«За последние пять лет Украине удалось многого добиться, в том числе, и в военной сфере, поэтому все возможно», — заключил Табах.

Ранее депутат Рады Евгений Балицкий заявил, что в случае вступления Украины в НАТО она потеряет свою независимость.