Экс-чиновник НАТО назвал условия вступления Украины в блок
Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах рассказал, что нужно Украине для вступления в альянс. Об этом он сказал в интервью «Апострофу».
По словам чиновника, нужно сделать так, чтобы блок сам захотел принять страну в состав организации.
«В Украине достаточно мозгов и достаточно опыта, достаточно людей, которые заинтересованы это сделать», — заявил Табах.
Он добавил, что для этого стране необходим прогресс в вооружении и технологиях. Кроме того, нужно бороться с коррупцией.
«За последние пять лет Украине удалось многого добиться, в том числе, и в военной сфере, поэтому все возможно», — заключил Табах.
Ранее депутат Рады Евгений Балицкий заявил, что в случае вступления Украины в НАТО она потеряет свою независимость.