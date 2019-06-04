В НАТО заявили о растущем присутствии альянса и США в Польше
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные США и Североатлантический альянс все больше расширяют свое присутствие в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление Столтенберг сделал на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с польским лидером Анджеем Дудой.
По его словам, Соединенные Штаты серьезно относятся к своим обязательствам по европейской безопасности.
«Мы видим, что это выражается в увеличении присутствия США в Европе за последние годы», — отметил Столтенберг.
Он добавил, что в том числе это выражается в расширении присутствия США в Польше.
Ранее сообщалось, то в Германии призвали не допустить разрыва отношений России и НАТО.