В НАТО заявили о растущем присутствии альянса и США в Польше

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные США и Североатлантический альянс все больше расширяют свое присутствие в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление Столтенберг сделал на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с польским лидером Анджеем Дудой.

По его словам, Соединенные Штаты серьезно относятся к своим обязательствам по европейской безопасности.

«Мы видим, что это выражается в увеличении присутствия США в Европе за последние годы», — отметил Столтенберг.

Он добавил, что в том числе это выражается в расширении присутствия США в Польше.

Ранее сообщалось, то в Германии призвали не допустить разрыва отношений России и НАТО.