СМИ рассказали о слабости ПРО США перед российским «Авангардом»

Журнал Military Watch пишет, что ПРО США не успевает за развитием вооружения в России.

Соединенные Штаты не способны противостоять современным ракетам, отмечает издание.

Американская система противовоздушной обороны состоит из четырех основных систем — Патриот, системы AEGIS и AEGIS Ashore, высотная система THAAD и GMD, развернутые исключительно на материковой части США.

Из них только «Патриот» способен выполнять функцию противовоздушной обороны. Все четыре эксплуатируемые американские системы предназначены для нанесения ударов по ракетам противника на этапах после середины курса, им не хватает высоты, необходимой для перехвата МБР на ранних этапах.

Именно поэтому полет северокорейских ракет, испытанный над Японией в 2017 году и пролетавший на высоте 770 км, не мог быть перехвачен ни ракетными батареями «Патриот», ни системами AEGIS, развернутыми на японских и американских военных кораблях.