Россиянам разрешили временную регистрацию в апартаментах

Конституционный суд РФ разрешил временную регистрацию в апартаментах
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Конституционный суд России разрешил гражданам временную регистрацию в нежилых помещениях, пригодных для проживания, таких как апартаменты. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом стало дело россиянки Виктории Пиуновой, которой отказали в регистрации для семьи в апартаментах гостиничного типа.

Суд обратил внимание, что практика длительного проживания в апартаментах создает правовой пробел. Отсутствие возможности регистрации необоснованно ограничивает права людей, а собственники не в состоянии полноценно использовать имущество для личных нужд.

Судья также заявил, что сегодня владельцы апартаментов способны компенсировать разницу с обычным жильем через крупные налоги и тарифы ЖКХ. В итоге было постановлено, что действующие нормы закона «О праве граждан на свободу передвижения» не соответствуют Конституции РФ.

До вступления в силу нового закона регистрация по месту пребывания для собственников апартаментов и их близких родственников должна проходить в обычном порядке. Решение не распространяется на постоянную прописку и не меняет правил налогообложения или оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, суд постановил, что дело Пиуновой должно быть пересмотрено.

Ранее россиянам объяснили, в каком случае можно оформить прописку на даче.
 
