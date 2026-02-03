Эксперт допустил возможность полного блэкаута в Киеве

Полный блэкаут возможен в Киеве, генераторы и мини-ТЭЦ не способны полностью покрыть потребности столицы. Об этом в эфире YouTube-канала «Новости Live» рассказал аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

«Блэкаут может действительно произойти. К сожалению, такова правда жизни. Подключить всех к генераторам — это, скажем так, определенная иллюзия, это миф, к сожалению, как и когенерационные установки», — сказал он.

Корольчук добавил, что когенерационные установки могут выполнять «определенную роль на определенных объектах».

Утром 3 февраля издание «Новости Live» написало, что в Виннице в центральной части Украины произошли взрывы.

До этого истек срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. На этом фоне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.