Стали известны подробности о семье подозреваемого в убийстве мальчика в Петербурге

У мужчины, которого подозревают в убийстве ребенка в Петербурге, была семья, но он жил один. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, который знаком с подозреваемым с 2017-го года.

По словам источника, раньше у 38-летнего фигуранта есть экс-супруга, дочь и мать. В прошлом году он встречался с девушкой, но в последствии пара рассталась.

Собеседник также заявил, что не знает, кем его знакомому приходится девушка, которую фигурант якобы просил обеспечить ему алиби. О фигуранте он говорил как о хорошем человеке.

«Мужчину охарактеризовали как хорошего, неагрессивного работника», – сообщается в публикации.

Девятилетний ребенок сел в машину к неизвестному 30 января, после чего исчез. Мужчину нашли после просмотра записей видеонаблюдения, но к этому моменту мальчик был уже мертв.

Тело несовершеннолетнего нашли в одном из водоемов Ленобласти, его ноги были обмотаны скотчем. Подозреваемый признался в содеянном и заявил, что сам хотел сдаться.

Ранее стало известно, что убитый в Петербурге мальчик мог шантажировать подозреваемого по указке родителей.