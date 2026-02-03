Размер шрифта
Украинская теннисистка отказалась пожать руку сопернице из Венгрии из-за поездки в Россию

Украинка Олейникова не пожала руку венгерке Бондарь из-за ее поездки в Россию
oleksandraoliynykova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинская теннисистка Александра Олейникова отказалась пожимать руку представительнице Венгрии Анне Бондарь из-за ее участия в российском турнире в 2022 году. Об этом пишет издание HVG.

Венгерская теннисистка приняла участие в турнире в Санкт-Петербурге после того, как Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановили российские соревнования. При этом Олейникова отметила, что допускает вероятность того, что Бондарь совершила ошибку, и готова пожать ей руку, если венгерская теннисистка извинится за участие в российском турнире и «публично осудит российскую агрессию».

Спортсменки 3 февраля сыграли во втором круге турнира WTA в городе Клуж-Напока, и Олейникова одержала победу в двух сетах с результатом 6:4, 6:4.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка проиграла в финале Australian Open.
 
