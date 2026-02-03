Подросток поджег четыре автомобиля с патриотической символикой в ХМАО

В Нефтеюганске 16-летний подросток за ночь поджег четыре автомобиля с патриотической символикой, выполняя указания телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по ХМАО (Югра).

По версии следствия, аферисты позвонили юноше, притворившись представителями его школы. Так им удалось выманить у юноши паспортные данные для дальнейшего шантажа.

Далее злоумышленники убедили мальчика в том, что счета членов его семьи взломаны и им грозит лишение свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате запуганный мальчик перевел мошенникам 200 тыс. рублей с банковской карты своей матери, однако преступники не остановились на этом и велели ему поджечь иномарки.

В настоящий момент расследование завершено, четыре уголовных дела об умышленном уничтожении имущества направлены в суд. Несмотря на то, что подросток попал под воздействие мошенников, согласно российскому законодательству ему грозит до пяти лет лишения свободы.

30 января жительницу Барнаула обвинили в покушении на теракт — она подожгла кабинет в здании и релейный шкаф на железной дороге. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы. Сначала мошенники убедили ее перевести им свои деньги, а после этого потребовали совершить поджоги.

Ранее девушка в Балашихе хотела поджечь ТЦ по указанию мошенников, но ее задержали.