Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Подросток поджег четыре автомобиля с патриотической символикой в ХМАО

В Нефтеюганске 16-летний подросток по указанию мошенников сжег четыре машины

В Нефтеюганске 16-летний подросток за ночь поджег четыре автомобиля с патриотической символикой, выполняя указания телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по ХМАО (Югра).

По версии следствия, аферисты позвонили юноше, притворившись представителями его школы. Так им удалось выманить у юноши паспортные данные для дальнейшего шантажа.

Далее злоумышленники убедили мальчика в том, что счета членов его семьи взломаны и им грозит лишение свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате запуганный мальчик перевел мошенникам 200 тыс. рублей с банковской карты своей матери, однако преступники не остановились на этом и велели ему поджечь иномарки.

В настоящий момент расследование завершено, четыре уголовных дела об умышленном уничтожении имущества направлены в суд. Несмотря на то, что подросток попал под воздействие мошенников, согласно российскому законодательству ему грозит до пяти лет лишения свободы.

30 января жительницу Барнаула обвинили в покушении на теракт — она подожгла кабинет в здании и релейный шкаф на железной дороге. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы. Сначала мошенники убедили ее перевести им свои деньги, а после этого потребовали совершить поджоги.

Ранее девушка в Балашихе хотела поджечь ТЦ по указанию мошенников, но ее задержали.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!