В Польше обвинили Россию в действиях Эпштейна

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране растут подозрения, что действия американского финансиста Джеффри Эпштейна могли быть организованы Россией. Об этом сообщает Reuters.

Туск допустил, что польские власти могут попросить международных партнеров сотрудничать с ними в расследовании дела Эпштейна и потенциальной причастности России.

В конце января министерство юстиции США обнародовало более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна. Пакет включает свыше двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли упоминание российской стримерши Алины Рин.