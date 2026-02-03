Размер шрифта
Назван средний возраст онкозаболеваемости в России

Онколог Мудунов заявил, что в России средний возраст рака составляет 65 лет
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

В России средний возраст онкологического заболевания составляет около 65 лет. Об этом в ходе пресс-конференции заявил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя «Лапино», профессор РАН Али Мудунов, сообщает РИА Новости.

По его словам, средний возраст заболевания онкологией за последние годы увеличился не сильно, примерно на год.

Также врач отметил, что такие опухоли, как рак полости рта, рак глотки, рак гортани, почти в 90% случаев вызываются табакокурением.

2 февраля первый заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Константин Лактионов рассказал, что у россиянок чаще стали диагностировать рак молочной железы. В ведомстве рост выявленных случаев рака в России связывают с активным наблюдением пациенток и работой программ скрининга.

Среди лидеров онкологических заболеваний, выявляемых чаще всего, Лактионов назвал на первом месте рак молочной железы, на втором — рак легкого, а на третьем — кишечника.

Ранее у некоторых видов рака обнаружили неожиданный «защитный» эффект для мозга.
 
