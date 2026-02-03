«Ногами вперед». Колесникова рассказала, как порвала белорусский паспорт в 2020 году

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказала, как порвала свой паспорт, чтобы не покидать Белоруссию, как на том настаивали силовые ведомства республики.

Речь идет о событиях 8 сентября 2020 года, когда Колесникову и нескольких других оппозиционеров пытались выдворить из Белоруссии на Украину.

«Меня пересадили в машину уже в каком-то кармане в лесу. Саму границу я не переходила, я даже не знала, что я ее прошла. <…> Меня пересадили после перехода границы… И когда меня пересадили в машину к ребятам [соратникам Колесниковой] и стало понятно, что она едет в сторону Украины… Я сказала, что точно не еду», — вспомнила Колесникова.

Далее, по ее словам, открылась форточка, и она «ногами вперед» выпрыгнула из машины. Она также коснулась того, как порвала паспорт.

«В тот момент, когда от меня отвлеклись все, я вижу, что находятся три паспорта… я их беру, ищу свой, его рву и выбрасываю из машины, из окна… <…> Силовики должны были понять, что без паспорта я никуда не смогу въехать. Но они этого тоже не поняли, они пытались убедить уезжать. Поэтому пришлось выпрыгнуть из окна», — сказала Колесникова.

В том же интервью Мария Колесникова поблагодарила президента США Дональда Трампа за свое освобождение и выразила надежду, что он продолжит заниматься вопросом обмена политзаключенных.

Ранее Колесникова объяснила слова о необходимости сближения Евросоюза и Белоруссии.