Ученые предупредили о неожиданной опасности высокого тестостерона у мужчин

Высокая концентрация тестостерона в крови у мужчин может повышать риск ишемической болезни сердца. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Работа опубликована в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCE&M).

Ученые проанализировали данные более 400 тысяч участников британского биобанка UK Biobank и свыше 1 миллиона человек из международного консорциума CARDIoGRAMplusC4D.

Оказалось, что у мужчин генетически обусловленный более высокий уровень тестостерона ассоциирован с увеличением риска ишемической болезни сердца на 17%. В пересчете на пожизненный риск это означает рост с примерно 7,3% до 8,5%. Одним из возможных механизмов авторы называют повышение артериального давления под действием тестостерона. У женщин аналогичной связи обнаружено не было.

Исследователи пояснили, почему их результаты расходятся с данными наблюдательных работ, где низкий тестостерон ассоциировался с болезнями сердца. По их словам, на такие результаты могли влиять сопутствующие факторы — например, ожирение и диабет, которые одновременно снижают уровень тестостерона и повышают сердечно-сосудистый риск.

«Когда есть медицинские показания для назначения тестостерона, польза терапии, вероятно, превышает риски. Но это не обязательно так в случаях, когда гормон принимают для улучшения физических показателей», — отметила одна из авторов исследования, аспирантка Кембриджского университета Эмили Морби.

Старший автор работы профессор Кен Онг добавил, что в США уже существуют предупреждения о возможных сердечно-сосудистых рисках терапии тестостероном, тогда как в Великобритании единых рекомендаций пока нет. По его мнению, новые данные указывают на необходимость более четкого информирования пациентов о потенциальных рисках.

Ученые также подчеркнули, что выводы имеют значение на фоне растущей популярности добавок с тестостероном, которые все чаще принимают не только пациенты с медицинскими показаниями, но и молодые мужчины — для «борьбы со старением», повышения силы, выносливости и уверенности в себе.

