Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев «национализировать» выборы в США как минимум «в 15 местах». Об этом американский лидер заявил в подкасте с бывшим заместителем директора ФБР Дэном Бонджино, пишет Reuters.

Трамп отметил, что его поражение на выборах 2020 года стало результатом мошенничества. Президент заявил, что мигранты были привезены в США, «чтобы голосовать, и они голосуют незаконно». Президент удивился тому, что «республиканцы не занимают более жесткую позицию по этому вопросу».

«Республиканцы должны сказать: «Мы хотим взять всё под свой контроль». Мы должны взять под контроль голосование, по крайней мере в 15 местах. Республиканцы должны сделать голосование общенациональным. <…> Есть штаты, где нечестно подсчитывают голоса. В них я победил, но там показываются другие результаты», — отметил Трамп.

Выборы в конгресс США запланированы на 3 ноября 2026 года. В недавнем интервью радиостанции WABC Трамп признал, что республиканцы могут по их итогам потерять контроль над конгрессом. В феврале СМИ сообщили, что политический комитет Трампа собрал $483 млн на выборы в конгресс США.

Ранее Трамп поблагодарил агентов ФБР за работу на выборах в Джорджии в 2020 году.