Госдолг Украины вырос почти на 30%

Госдолг Украины за год вырос почти на 30% и превысил $213,3 млрд

Государственный долг Украины увеличился до $213,3 млрд, что почти на 30% превышает показатель на конец 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов страны.

По информации ведомства, по состоянию на 31 декабря 2025 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины составил 9,042 трлн гривен, или $213,3 млрд, что на 29,5% (28,4% в долларовом эквиваленте) превышает показатель на конец 2024 года.

По данным Минфина, в 2025 году государственный долг Украины вырос на $47,3 млрд, преимущественно за счнт финансирования со стороны международных партннров.

13 января сообщалось, что Украина просрочила многомиллионный платеж Международному валютному фонду (МВФ). Ее срок истек в 00:00 по времени Вашингтона (08:00 мск). Киев обязан был погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования или $179 648 33,29. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет средств стран — участниц фонда.

