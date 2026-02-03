Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Госдолг Украины вырос почти на 30%

Госдолг Украины за год вырос почти на 30% и превысил $213,3 млрд
РИА Новости

Государственный долг Украины увеличился до $213,3 млрд, что почти на 30% превышает показатель на конец 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов страны.

По информации ведомства, по состоянию на 31 декабря 2025 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины составил 9,042 трлн гривен, или $213,3 млрд, что на 29,5% (28,4% в долларовом эквиваленте) превышает показатель на конец 2024 года.

По данным Минфина, в 2025 году государственный долг Украины вырос на $47,3 млрд, преимущественно за счнт финансирования со стороны международных партннров.

13 января сообщалось, что Украина просрочила многомиллионный платеж Международному валютному фонду (МВФ). Ее срок истек в 00:00 по времени Вашингтона (08:00 мск). Киев обязан был погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования или $179 648 33,29. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет средств стран — участниц фонда.

Ранее в МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем всей мировой экономики.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!