«Инфантильно»: на Украине раскритиковали главу ФИФА за позицию по России

Министр спорта Украины Бедный: слова главы ФИФА по России звучат безответственно
Министерство молодежи и спорта Украины

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный на своей странице в социальной сети X заявил об инфантильности высказывания главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по поводу возвращения России в международный футбол.

«Слова Джанни Инфантино звучат безответственно, если не сказать инфантильно. Они отрывают футбол от реальности. Именно Россия политизирует спорт. Разделяю позицию Украинской ассоциации футбола, которая также предостерегает от возвращения России на международные соревнования», — подчеркнул он.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее был назван ключевой аспект в вопросе возвращения России в международный футбол.
 
