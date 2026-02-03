Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Над российскими регионами за четыре часа уничтожили более 20 БПЛА

Минобороны РФ: в Брянской и Белгородской областях за четыре часа сбили 21 дрон
Павел Львов/РИА Новости

Более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над регионами РФ в период с 10:00 до 14:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в заявлении.

Большую часть дронов — 20 — ликвидировали в Белгородской области. Единичную цель нейтрализовали в Брянской области.

В ночь на 3 февраля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских БПЛА над территорией РФ. По одному беспилотнику сбили в Ростовской и Курской областях. В Калужской области ликвидировали два дрона, в Орловской и Белгородской областях — по три.

Утром в тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные нанесли удар по территории предприятия «Мираторга» в Севском районе. В результате пострадал мирный житель — у него диагностировали осколочные ранения и взрывную травму. Мужчину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадала беременная женщина.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!