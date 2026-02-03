Над российскими регионами за четыре часа уничтожили более 20 БПЛА

Минобороны РФ: в Брянской и Белгородской областях за четыре часа сбили 21 дрон

Более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над регионами РФ в период с 10:00 до 14:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в заявлении.

Большую часть дронов — 20 — ликвидировали в Белгородской области. Единичную цель нейтрализовали в Брянской области.

В ночь на 3 февраля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских БПЛА над территорией РФ. По одному беспилотнику сбили в Ростовской и Курской областях. В Калужской области ликвидировали два дрона, в Орловской и Белгородской областях — по три.

Утром в тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные нанесли удар по территории предприятия «Мираторга» в Севском районе. В результате пострадал мирный житель — у него диагностировали осколочные ранения и взрывную травму. Мужчину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадала беременная женщина.