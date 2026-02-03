Полицейского в Оренбурге заподозрили в работе с ОПГ и разглашении гостайны

Сотрудники УФСБ по Оренбургской области задержали заместителя начальника отдела уголовного розыска МУ МВД «Оренбургское». Об этом сообщил Telegram-канал UTV.

Мужчину подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. По версии следствия, в январе 2025 года полицейский передал закрытую информацию участникам организованной преступной группы. По данным силовых структур, эта группа занималась вымогательством денежных средств у участников специальной военной операции.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 283 УК РФ — «Разглашение государственной тайны». Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных соучастников. Подробности расследования не раскрываются.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Москве по подозрению в госизмене 37-летнего жителя столицы. По информации ФСБ, мужчина для спецслужбы одной из стран НАТО собирал данные об оппозиционно настроенных россиянах, чтобы в «дальнейшем склонить их к конфиденциальному сотрудничеству».

