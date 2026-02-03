Размер шрифта
В МИД РФ рассказали, как Запад мешает развитию российской Арктики

МИД РФ: Запад вводит нелегитимные меры против развития российской Арктики
Страны Запада активно вводят нелегитимные санкционные меры, чтобы помешать развитию российской Арктики и международному взаимодействию на Севере в целом. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

По его словам, в подходах западных государств теперь превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов.

В январе агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что Германия намерена выступить с предложением о запуске миссии НАТО для мониторинга и обеспечения безопасности в Арктике. СМИ написало, что миссия может получить название «Арктический страж», а основой для нее может послужить другая операция НАТО «Балтийский часовой», которую запустили в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы стран НАТО по запуску миссии «провокацией западных стран, которые пытаются насадить свои порядки».

Ранее Путин рассказал о значимости Арктики для России.
 
