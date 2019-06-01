Появилось видео второго взрыва на заводе в Дзержинске

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В Сети опубликовали видео второго взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Видео было снято одним из очевидцев произошедшего. На кадрах слышен грохот, а также звук разбивающегося стекла.

Помимо этого, на видеозаписи виден большой столб дыма, возвышающийся над деревьями.

Ранее появилось первое видео взрыва. На кадрах также был виден большой столб темно-серого дыма в воздухе, который тянется на сотни метров вверх.

Взрыв произошел сегодня, 1 июня, на оборонном заводе по производству тротила. На настоящий момент пострадали 27 человек.