Российских экспертов ждут в Турции для установки С-400

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Министр обороны Хулуси Акар заявил, что в Турцию прибудут российские эксперты для установки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Haberturk.

По его словам, вооружение будет поставлено в страну в ближайшие месяцы.

Он также добавил, что власти Турции решили приобрести российские системы ради безопасности страны. Соглашение подписано, и сделка завершена, уточнил Акар.

Ранее в Турции прокомментировали ультиматум США по поставкам российских С-400.