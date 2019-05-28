Российских экспертов ждут в Турции для установки С-400
Министр обороны Хулуси Акар заявил, что в Турцию прибудут российские эксперты для установки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Haberturk.
По его словам, вооружение будет поставлено в страну в ближайшие месяцы.
Он также добавил, что власти Турции решили приобрести российские системы ради безопасности страны. Соглашение подписано, и сделка завершена, уточнил Акар.
Ранее в Турции прокомментировали ультиматум США по поставкам российских С-400.