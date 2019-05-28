Трампа обвинили в провоцировании новой войны
Кандидат в президенты США Бето О`Рурк заявил, что американский лидер Дональд Трамп провоцирует «новую войну» на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN.
«Трамп обостряет напряженность, провоцирует еще одну войну на Ближнем Востоке», — сказал О`Рурк.
По его словам, Трамп провоцирует войну за счет отправки солдат в регион.
Он также добавил, что США уже участвуют в войнах в Ираке, в Сирии, в Йемене и Афганистане.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп отправит на Ближний Восток 3 тысячи солдат.