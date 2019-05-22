CNBC: США дали две недели на отказ Турции от С-400

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США выдвинули ультиматум Турции, предоставив им чуть более двух недель для отказа от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и покупки американского аналога — системы ПРО Patriot, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

В обратном случае Анкаре грозит срыв поставок сотни обещанных самолетов F-35, а также штрафные санкции и потенциальные последствия со стороны союзников по НАТО. Отменить многомиллиардную сделку с Россией Турции необходимо к концу первой недели июня, говорится в материале.

По данным нескольких источников, это «последнее предложение» Госдепартамента США.

В Вашингтоне и ранее принимали попытки заставить Турцию отказаться от российской системы ПРО. США полагают, что Турция, которая является членом НАТО, рискует сделать американскую боевую технику, в частности истребители F-35, более уязвимой после одновременного использования ее с российским комплексом С-400.

Ранее Турция направила в Россию военных для обучения работе с С-400.