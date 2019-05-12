Слова Порошенко о сильной украинской армии прокомментировали в Госдуме

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова действующего президента Украины Петра Порошенко об украинской армии как самой сильной в Европе. Об этом сообщает RT.

До этого Порошенко заявил, что пять лет назад армия Украины была «небоеспособной», однако сейчас украинские военные являются «бесстрашными защитниками» Украины.

По словам Швыткина, нынешнее состояние армии Украины не соответствует заявлениям Порошенко.

Он отметил, что поставляемое на Украину оружие из США и Европы является второсортным и не соответствует уровню оснащенности вооруженных сил других государств.

Он также добавил, что такими заявлениями украинский лидер хочет продемонстрировать всем результаты своего президентства, которые довольно печальные, подчеркнул Швыткин.

«Украинский народ уже дал свою оценку этим итогам во время президентских выборов», — заключил Швыткин.

Ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что «одиозные решения» Порошенко будут пересмотрены.