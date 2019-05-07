Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства». Об этом сообщила его пресс-служба.
«Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Также Петр Порошенко принял решение о смене командующего Нацгвардией страны.
Ранее стало известно, почему Порошенко уволил своего главного охранника.