Минобороны: боевики постоянно атакуют российскую базу в Сирии

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Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что за последний месяц боевики 12 раз атаковали российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, боевики атаковали российскую базу с использованием дронов и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«С начала апреля этого года осуществлено 12 обстрелов», — сказал Купчишин.

Он уточнил, что восемь атак были произведены с помощью дронов.

Купчишин отметил, что все атаки были отражены, объекты базы не понесли ущерба.

Ранее сообщалось, что у базы Хмеймим провел разведку самолет США.