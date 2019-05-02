Минобороны: боевики постоянно атакуют российскую базу в Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что за последний месяц боевики 12 раз атаковали российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, боевики атаковали российскую базу с использованием дронов и реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«С начала апреля этого года осуществлено 12 обстрелов», — сказал Купчишин.
Он уточнил, что восемь атак были произведены с помощью дронов.
Купчишин отметил, что все атаки были отражены, объекты базы не понесли ущерба.
Ранее сообщалось, что у базы Хмеймим провел разведку самолет США.