Армия Хафтара захватила большую часть района в окрестностях Триполи

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Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара взяла под контроль большую часть района Айн Зара в окрестностях ливийской столицы Триполи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник в девятой бригаде ЛНА в Триполи.

По словам источника, захваченный район обладает стратегической важностью, поскольку находится недалеко от въезда в столицу Ливии.

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Он также добавил, что к юго-западу от Триполи - в районе Каср бен Гашир — столкновения продолжаются.

Ранее сообщалось, что в боях за Триполи погибли более 50 человек.

В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара, и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара.