Армия Хафтара захватила большую часть района в окрестностях Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара взяла под контроль большую часть района Айн Зара в окрестностях ливийской столицы Триполи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник в девятой бригаде ЛНА в Триполи.
По словам источника, захваченный район обладает стратегической важностью, поскольку находится недалеко от въезда в столицу Ливии.
Он также добавил, что к юго-западу от Триполи - в районе Каср бен Гашир — столкновения продолжаются.
Ранее сообщалось, что в боях за Триполи погибли более 50 человек.
В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара, и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.
4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара.