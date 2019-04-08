Из-за столкновений в Триполи погибли 25 человек

В результате столкновений на юге столицы Ливии были убиты не менее 25 и ранено 80 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения в Триполи.

Как отмечается, пока неизвестно были ли жертвы мирными жителями или боевиками.

Реклама

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатики Федерика Могерини призвала к перемирию в Ливии.

В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара.