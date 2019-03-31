Израиль атаковал военные посты ХАМАС
В пресс-службе танков армии обороны Израиля проинформировали об атаке, которая была совершена на военные посты ХАМАС после ракетного обстрела из сектора Газа. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
По данным организации, в ночь с 30 на 31 марта из сектора Газа были сделаны несколько ракетных пусков.
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«В ответ танки армии обороны Израиля атаковали ряд военных постов ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что израильский танк обстрелял пост ХАМАС в ответ на атаку пограничного забора.