Немецкую авиабомбу времен ВОВ обезвредили в Крыму

В Крыму была проведена операция по ликвидации 500-килограммовой немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны в море. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Как отмечается, дайверы нашли боеприпас недалеко от курортного поселка Орджоникидзе и позвонили в службу спасения. Бомба находилась на морском дне в 250 метрах от берега.

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Служба спасения приняла решение уничтожить бомбу на месте.

Уточняется, что других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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