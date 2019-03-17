СМИ: Япония планирует создать крылатую ракету дальностью 400 км
Министерство обороны Японии планирует разработать крылатую ракету, дальность полета которой составит 400 км. Об этом пишет газета Yomiuri Shimbun («Ёмиури симбун») со ссылкой на источники в правительстве.
Отмечается, что такими ракетами планируется вооружить японские истребители, которые с ее помощью смогут атаковать вражеские корабли вне зоны досягаемости их ПВО. Их основой должна стать японская ракета класса «воздух-земля» ASM3, которая была разработана в 2017 году.
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В газете добавили, что ранее Япония не создавала ракеты такого типа. Разработка подобных вооружений включена в актуальный план обороны страны.
Ранее в Японии высказались о размещении американских комплексов Aegis Ashore в стране.