СМИ: Япония планирует создать крылатую ракету дальностью 400 км

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Министерство обороны Японии планирует разработать крылатую ракету, дальность полета которой составит 400 км. Об этом пишет газета Yomiuri Shimbun («Ёмиури симбун») со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что такими ракетами планируется вооружить японские истребители, которые с ее помощью смогут атаковать вражеские корабли вне зоны досягаемости их ПВО. Их основой должна стать японская ракета класса «воздух-земля» ASM3, которая была разработана в 2017 году.

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В газете добавили, что ранее Япония не создавала ракеты такого типа. Разработка подобных вооружений включена в актуальный план обороны страны.

Ранее в Японии высказались о размещении американских комплексов Aegis Ashore в стране.