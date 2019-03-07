Drive: американские «Мстители» тайно отправились в Сирию

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Американские вооруженные силы могли задействовать для скрытых операций в Сирии боевые беспилотники General Atomics Avenger «Мстители» Q-11, пишет издание The Drive.

Издание отмечает, что ранее в СМИ появлялась версия, согласно которой в операциях на Ближнем Востоке и в Сирии, в частности, в последние годы были задействованы боевые истребители-невидимки F-117A Nighthawk. Drive отмечает, что доказательств этого на данный момент нет.

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Издание отмечает, что беспилотники Avenger Q-11 «Мстители» могут быть задействованы для проведения «небольших и гибких» миссий в воздушном пространстве в Сирии с баз в соседних странах. Отмечается, что боевые дроны могут быть предназначены для разведки и ударных действий в регионах, защищенных сирийской ПВО. Издание добавляет, что такие беспилотники позволяют нести бомбы с лазерным наведением, их скорость может развиваться в пределах 640 км в час.

Как пишет Drive, «Мститель» мог быть задействован в 2017 году в атаке на машину аль-Масри, лидера террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

Тем не менее, издание пишет о вероятности того, что для выполнения аналогичного набора задач в Сирии могут быть задействованы и истребители-невидимки F-117A Nighthawk, и дроны Avenger «Мстители» Q-11.

Например, если F-117 выполняют задачи под управлением ВВС США, а «Мстители» привлекаются к операциям ЦРУ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут использовать лагерь беженцев «Рукбан» в Сирии для оправдания незаконного присутствия в республике.

«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России по решению Верховного суда.