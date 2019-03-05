Diplomat назвал пять шагов КНДР после саммита в Ханое

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После саммита с президентом США Дональдом Трампом лидер КНДР Ким Чен Ын остался на более слабой позиции, чем американская сторона, однако у Пхеньяна есть пять вариантов действий, пишет журнал The Diplomat.

Во-первых, Ким Чен Ын может занять открыто агрессивную позицию по отношению к Вашингтону, переводя дальнейшие отношения США и КНДР в режим безотлагательности, однако этот выбор сыграет против северокорейцев, пишет издание.

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Согласно второму варианту, северокорейский лидер может сдержать свое обещание не проводить дальнейших испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, при это продолжая в тайне наращивать ядерный потенциал.

Третий сценарий предполагает, что Ким Чен Ын может обратиться к другим странам Северо-Восточной Азии. Лидер КНДР может «создать стимулы» для оказания давления на США со стороны России и Китая, отмечается в материале.

В-четвертых, северокорейский лидер может подождать лучшего момента, пока Соединенные Штаты или следующий американский президент будет готов принять его текущее предложение. Большой риск, связанный с этим вариантом, заключается в том, что это «лучшее время» может никогда не наступить, поясняет издание.

Согласно пятому варианту, описанному The Diplomat, Ким Чен Ын может снизить выдвинутые в Ханое требования или пойти на более существенные уступки, чтобы заключить сделку с Соединенными Штатами. Это один из самых реалистичных на данный момент вариантов для смягчения санкций США против КНДР, однако его могут принять за признак слабости и потребовать большего, отмечает журнал.

Саммит в Ханое состоялся 27-28 февраля. СМИ признали его провальным, поскольку Трамп и Ким Чен Ын завершили его досрочно, не подписав никакого соглашения.

Как отмечал позже Трамп, Пхеньян выдвинул условие снять все санкции в обмен на закрытие лишь одного ядерного полигона в Северной Корее.

Ранее в США высказались о новых переговорах с КНДР.