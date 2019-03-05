Медведев призвал вывести ракеты США из Европы

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для всеобщего спокойствия было бы правильно вернуть ядерный арсенал США на родину. Об этом сообщает ТАСС.

«Спокойнее будет всем, когда все американские ядерные вооружения вернутся на территорию США», — сказал Медведев.

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По его словам, в Европе следует ликвидировать созданную под вооружения США инфраструктуру.

Он также добавил, что вовсе не Россия, а именно США приняли решение о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД).

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ответит на размещение США ракет в Европе развертыванием своих ракет.